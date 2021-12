Mondiale in archivio senza strascichi, Mercedes ritira appello (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Mondiale 2021, e dunque la vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton, può andare in archivio senza ulteriori strascichi. La Mercedes ha infatti annunciato il ritiro del ricorso al Tribunale di Parigi contro l’esito dell’ultima tappa di Abu Dhabi. “Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli di ciò che avevamo appena visto – si legge una nota della Mercedes – Certo, fa parte del gioco perdere una gara, ma è qualcosa di diverso quando perdi fiducia nelle corse. Insieme a Lewis, abbiamo riflettuto attentamente su come rispondere agli eventi del finale di stagione di Formula 1. Siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport e crediamo che ogni competizione debba essere vinta sul merito. Nella gara di domenica molti hanno sentito, noi compresi, che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il2021, e dunque la vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton, può andare inulteriori. Laha infatti annunciato il ritiro del ricorso al Tribunale di Parigi contro l’esito dell’ultima tappa di Abu Dhabi. “Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli di ciò che avevamo appena visto – si legge una nota della– Certo, fa parte del gioco perdere una gara, ma è qualcosa di diverso quando perdi fiducia nelle corse. Insieme a Lewis, abbiamo riflettuto attentamente su come rispondere agli eventi del finale di stagione di Formula 1. Siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport e crediamo che ogni competizione debba essere vinta sul merito. Nella gara di domenica molti hanno sentito, noi compresi, che ...

F1 | La Mercedes rinuncia all'appello sul GP di Abu Dhabi La squadra di Brackley ha annunciato ufficialmente che non porterà avanti l'appello sulla ripartenza di domenica scorsa ad Abu Dhabi, confidando che il lavoro che verrà fatto dalla commissione FIA che ...

