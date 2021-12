Mondadori | finalizza acquisizione 100% di De Agostini Scuola

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos) - Il Gruppohato oggi, in esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 12 luglio, l'deldi Detramite la controllataLibri. Il perfezionamento dell'operazione fa seguito al provvedimento di autorizzazione da parte dell'autorità Antitrust, di cui è stata data informativa lo scorso 8 novembre. Il prezzo provvisorio corrisposto per l'è pari a 135,7 milioni di euro, definito sulla base di un Enterprise Value di 157,5 milioni di euro al netto della posizione finanziaria netta normalizzata media dell'esercizio 2020: il prezzo definitivo verrà determinato sulla base della posizione finanziaria netta media normalizzata ...