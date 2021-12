Moles “Investimenti per l’editoria, metteremo le fake news all’angolo” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Eccessive norme e regole per i social network non servono. E’ più utile un’educazione digitale, una sensibilizzazione all’uso corretto degli strumenti”. Lo ha detto Giuseppe Moles, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Eccessive norme e regole per i social network non servono. E’ più utile un’educazione digitale, una sensibilizzazione all’uso corretto degli strumenti”. Lo ha detto Giuseppe, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Moles 'Investimenti per l'editoria, metteremo le fake news all'angolo' - - blogsicilia : #notizie #sicilia Moles 'Investimenti per l'editoria, metteremo le fake news all'angolo' - - CorriereCitta : Moles “Investimenti per l’editoria, metteremo le fake news all’angolo” -