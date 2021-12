Moda, il prossimo sarà l’anno della rinascita: il Pnrr sarà un booster. Parola di manager e esperti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il prossimo anno per la Moda sarà la stagione della rinascita. Dodici mesi importanti, per non dire cruciali, in cui ci si aspetta il superamento dei valori pre-pandemia. Il settore che ha contributo a rendere grande nel mondo il brand del Made in Italy ritrova slancio e smalto. Con un fatturato in crescita che dovrebbe arrivare a toccare la punta dei 90 miliardi: perché il Pnrr sarà un “booster” per tutto il 2022. Moda, il prossimo sarà l’anno della rinascita: il Pnrr sarà un booster Dunque, dodici mesi di crescita ininterrotta, con ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilanno per lala stagione. Dodici mesi importanti, per non dire cruciali, in cui ci si aspetta il superamento dei valori pre-pandemia. Il settore che ha contributo a rendere grande nel mondo il brand del Made in Italy ritrova slancio e smalto. Con un fatturato in crescita che dovrebbe arrivare a toccare la punta dei 90 miliardi: perché ilun “” per tutto il 2022., il: ilunDunque, dodici mesi di crescita ininterrotta, con ...

