Mobilità, i sindacati chiedono incontro politico con il ministro Bianchi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre è stato convocato il tavolo per il rinnovo del contratto sulla Mobilità. Intanto Flc Cgil, Uil, Snals e Gilda, in una lettera inviata al ministro Bianchi, chiedono delucidazioni in merito alla riunione di lunedì pomeriggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Lunedì 20 dicembre è stato convocato il tavolo per il rinnovo del contratto sulla. Intanto Flc Cgil, Uil, Snals e Gilda, in una lettera inviata aldelucidazioni in merito alla riunione di lunedì pomeriggio. L'articolo .

