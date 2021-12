Miss Mondo 2021, Claudia Motta sfilerà per diventare la Regina dei Caraibi: «Daje, vinci per Roma!» (Di giovedì 16 dicembre 2021) Miss Mondo 2021. Finalmente la notte delle grandi stelle è arrivata. Nella notte tra oggi e domani, precisamente alle 2 ora italiana, l’angelo biondo di Velletri cercherà di realizzare il suo sogno di una vita, e non solo. Sarebbe il sogno di tutti i Castelli Romani e di Roma stessa, perché sfilerà con altre concorrenti nel tentativo di portare a casa il titolo e la corona di Miss Mondo. Il Contest è attesissimo e la finale si disputerà a Porto Rico ai Caraibi. Leggi anche: Claudia Motta, è romana la candidata italiana a Miss Mondo 2021: chi è, età, altezza, lavoro, Instagram e vita privata Questa sera la finale di Miss Mondo Dunque, la giovane e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021). Finalmente la notte delle grandi stelle è arrivata. Nella notte tra oggi e domani, precisamente alle 2 ora italiana, l’angelo biondo di Velletri cercherà di realizzare il suo sogno di una vita, e non solo. Sarebbe il sogno di tutti i Castelli Romani e di Roma stessa, perchécon altre concorrenti nel tentativo di portare a casa il titolo e la corona di. Il Contest è attesissimo e la finale si disputerà a Porto Rico ai. Leggi anche:, è romana la candidata italiana a: chi è, età, altezza, lavoro, Instagram e vita privata Questa sera la finale diDunque, la giovane e ...

