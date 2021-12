Miss Italia dopo 82 anni nel 2021 non eleggerà nessuna reginetta di bellezza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo dicembre Miss Italia avrebbe dovuto eleggere la sua 82esima reginetta di bellezza, ma così non sarà. Il concorso, infatti, è stato posticipato a gennaio perché due delle finaliste sono state trovate positive al tampone del Covid. dopo anni su La7, in occasione dell’ottantesimo anniversario del concorso Miss Italia è tornata su Rai1, per poi sparire dalla tv l’anno successivo. L’anno scorso, causa pandemia, è stato realizzato via streaming sul sito ufficiale mentre quest’anno sarebbe dovuto approdare sul sito streaming Helbiz Live, dove vengono trasmesse tutte le partite di serie B. Una settimana di puntate di “reality” in cui vengono mostrate tutte le Miss e la loro preparazione al concorso ed infine la ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo dicembreavrebbe dovuto eleggere la sua 82esimadi, ma così non sarà. Il concorso, infatti, è stato posticipato a gennaio perché due delle finaliste sono state trovate positive al tampone del Covid.su La7, in occasione dell’ottantesimoversario del concorsoè tornata su Rai1, per poi sparire dalla tv l’anno successivo. L’anno scorso, causa pandemia, è stato realizzato via streaming sul sito ufficiale mentre quest’anno sarebbe dovuto approdare sul sito streaming Helbiz Live, dove vengono trasmesse tutte le partite di serie B. Una settimana di puntate di “reality” in cui vengono mostrate tutte lee la loro preparazione al concorso ed infine la ...

