Miriana Trevisan svela cosa le chiedono in confessionale ma la regia del GF Vip la “censura” – VIDEO (Di giovedì 16 dicembre 2021) E se molti in rete pensano che Miriana Trevisan sia “ossessionata” dalle dinamiche di Soleil Sorge dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip, dovranno fare un passo indietro. A quanto pare, infatti, sarebbe il confessionale a fare delle continue e martellanti domande sulla faccenda. Miriana Trevisan svela cosa le chiedono in confessionale ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 16 dicembre 2021) E se molti in rete pensano chesia “ossessionata” dalle dinamiche di Soleil Sorge dopo l’uscita di Alex Belli dal Grande Fratello Vip, dovranno fare un passo indietro. A quanto pare, infatti, sarebbe ila fare delle continue e martellanti domande sulla faccenda.leinma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

zia_ivy : RT @Novella_2000: 'Mi chiamano di continuo', Miriana rivela cosa succede in confessionale e la regia toglie l'audio #gfvip - GiuseppeporroIt : GfVip 6, Miriana Trevisan fa una rivelazione sul suo confessionale: la regia censura (VIDEO) #gfvip… - Lorenzo83497205 : RT @cleoliv24: La profumiera #Trevisan scredita Biagio solo perché non va contro Soleil e chiede al Gf un altro per trastullarsi con la scu… - turututiti : RT @cleoliv24: La profumiera #Trevisan scredita Biagio solo perché non va contro Soleil e chiede al Gf un altro per trastullarsi con la scu… - blogtivvu : Miriana Trevisan svela cosa le chiedono in confessionale ma la regia del GF Vip la “censura” – VIDEO -