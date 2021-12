Minions 2: un nuovo trailer dell'atteso sequel animato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo arriverà nei cinema in estate e il nuovo trailer regala delle sequenze inedite. Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo ha ora un nuovo trailer che regala nuove sequenze dell'atteso sequel animata la cui uscita è stata posticipata più volte, arrivando ora nelle sale italiane nell'estate 2022. Nel video si vedono alcuni momenti divertenti del nuovo capitolo del racconto, corse piene di ritmo, e sequenze esilaranti con al centro le adorabili creature. La prossima estate arriva sul grande schermo la storia inedita di un dodicenne che sogna di diventare 'Cattivissimo': Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, il nuovo progetto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021)2 - Come Gru diventa cattivissimo arriverà nei cinema in estate e ilregalae sequenze inedite.2 - Come Gru Diventa Cattivissimo ha ora unche regala nuove sequenzeanimata la cui uscita è stata posticipata più volte, arrivando ora nelle sale italiane nell'estate 2022. Nel video si vedono alcuni momenti divertenti delcapitolo del racconto, corse piene di ritmo, e sequenze esilaranti con al centro le adorabili creature. La prossima estate arriva sul grande schermo la storia inedita di un dodicenne che sogna di diventare 'Cattivissimo':2: Come Gru diventa cattivissimo, ilprogetto ...

