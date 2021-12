Milan, il video celebrativo dei 122 anni di storia | VIDEO (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attraverso un post pubblicato sui canali social, il Milan ha pubblicato un VIDEO celebrativo per i suoi 122 anni di storia Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Attraverso un post pubblicato sui canali social, ilha pubblicato unper i suoi 122di

Advertising

acmilan : ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel… - GoalItalia : 'Mi piace molto il progetto del Milan. Tra qualche anno...' ??? Parola di Jurgen Klopp ? - Inter : ??? | INTERVISTA Riascolta le parole di Milan #Škriniar ai microfoni di @Inter_TV al termine di #RealInter ?? - ardiadiluhung : RT @acmilan: ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel profondo d… - MuhammedAaa0007 : RT @acmilan: ???? A special remixed anthem for a special celebration: happy birthday #ACMilan! ???? ???? Con il Milan nel cuore, nel profondo d… -