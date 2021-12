Meteo weekend, calano le temperature in Italia: le previsioni fino a domenica 19 dicembre 2021 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continueranno a calare le temperature in tutta Italia, cadranno ancora i fiocchi di neve e le feste natalizie saranno, a quanto pare, all’insegna del gelo. Come spiegano gli esperti di Meteo.it, fino a venerdì l’atmosfera non subirà grossi scossoni, poi dal weekend tutto cambierà perché da sabato pomeriggio inizierà l’irruzione di venti sempre più freddi in arrivo dalla Russia. Leggi anche: Meteo Italia, calano le temperature: freddo e neve in arrivo per Natale e Capodanno Meteo weekend in Italia: le previsioni fino a domenica 19 dicembre Questi venti, spiegano da Meteo.it, porteranno nubi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Continueranno a calare lein tutta, cadranno ancora i fiocchi di neve e le feste natalizie saranno, a quanto pare, all’insegna del gelo. Come spiegano gli esperti di.it,a venerdì l’atmosfera non subirà grossi scossoni, poi daltutto cambierà perché da sabato pomeriggio inizierà l’irruzione di venti sempre più freddi in arrivo dalla Russia. Leggi anche:le: freddo e neve in arrivo per Natale e Capodannoin: le19Questi venti, spiegano da.it, porteranno nubi e ...

