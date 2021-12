Meteo, le previsioni in Campania di giovedì 16 dicembre 2021 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 16 dicembre 2021. Avellino – Nuvolosità diffusa in Irpinia, dove il cielo sarà coperto per tutto la giornata ma senza portare a precipitazioni. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Est con intensità di 22 km/h. Possibili raffiche fino a 32 km/h. Temperature comprese tra 6°C e 8°C . Benevento – Cielo molto nuvoloso o coperto sul Sannio, dove non si prevedono perturbazioni per la giornata odierna. Il vento spirerà da Nord-Est con intensità di 22 km/h e con raffiche fino a 32 km/h. Temperatura minima di 8 °C e massima di 10 °C. Caserta – Previste nubi sparse per l’intero arco della giornata sul casertano. Sole quasi assente ma non sono comunque previste piogge. Il vento soffierà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,16. Avellino – Nuvolosità diffusa in Irpinia, dove il cielo sarà coperto per tutto la giornata ma senza portare a precipitazioni. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Est con intensità di 22 km/h. Possibili raffiche fino a 32 km/h. Temperature comprese tra 6°C e 8°C . Benevento – Cielo molto nuvoloso o coperto sul Sannio, dove non si prevedono perturbazioni per la giornata odierna. Il vento spirerà da Nord-Est con intensità di 22 km/h e con raffiche fino a 32 km/h. Temperatura minima di 8 °C e massima di 10 °C. Caserta – Previste nubi sparse per l’intero arco della giornata sul casertano. Sole quasi assente ma non sono comunque previste piogge. Il vento soffierà ...

