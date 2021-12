Meteo, assalto invernale nel weekend: aria gelida e neve in pianura (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Italia si prepara ad assistere ad un assalto invernale. Infatti il Meteo nel weekend risulterà ricco di aria gelida e neve in pianura. Si avvicina il weekend, con il Meteo pronto ad essere invaso da un’irruzione di aria gelida proveniente dalla Russia e diretta verso l’Italia. L’arrivo di queste correnti artiche porterà ad un rischio L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Italia si prepara ad assistere ad un. Infatti ilnelrisulterà ricco diin. Si avvicina il, con ilpronto ad essere invaso da un’irruzione diproveniente dalla Russia e diretta verso l’Italia. L’arrivo di queste correnti artiche porterà ad un rischio L'articolo proviene da Inews.it.

