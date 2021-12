Metalmeccanica | confermata la crescita | ma a ritmi più contenuti | a Bergamo come in Italia

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono stati presentati giovedì 16 dicembre i risultati dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica, giunta alla sua 160ª edizione. Per quanto riguarda labergamasca, secondo le rielaborazioni dell’Ufficio Studi di Confindustria, ha confermato anche nel terzo trimestre 2021 la fase di rilancio che ha caratterizzato la ripresa post pandemica. Ciò è particolarmente evidente nel comparto della meccanica/meccatronica (+14,3% rispetto allo stesso trimestre del 2020 e +14,8% rispetto allo stesso trimestre del 2019), mentre è più contenuta la spinta per gli altri due grandi comparti, ovvero quello della siderurgia e delle lavorazioni in metallo (+0,7%, pari a +5,3% nel confronto con il 2019), e quello dei mezzi di trasporto/automotive, che fa registrare un +13,1% rispetto al 2020, equivalente però a un +3,3% rispetto al terzo trimestre ...

Ultime Notizie dalla rete : Metalmeccanica confermata

