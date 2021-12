Messina | sequestrati beni per 100 milioni di euro all’imprenditore Giuseppe Busacca Morra | “Importante colpo alla mafia”

(Di giovedì 16 dicembre 2021)e congelatie immobili per un valore di 100dimessineseche ha costruito un impero economico attorno alle cooperative di assistenza ad anziani e disabili nel Messinese. L’accusa è di avere reinvestito soldi illeciti provenienti dal clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di, su richiesta del Procuratore Maurizio De Lucia e del Questore, riguardae assetti societari, cooperative sociali ed aziende agricolo-faunistiche, locali di pubblico intrattenimento, hotel, immobili (tra cui numerose ville di consistente valore) che si trovano nell’area milazzese e nebroidea. È stato disposto inoltre il congelamento di somme di ...

poliziadistato : Messina, in operazione #antimafia sequestrati beni, società e diversi immobili ubicati nell’area milazzese e nebroi… - BCarazzolo : RT @F_DUva: Questa mattina sono stati sequestrati beni alla mafia per 100 milioni di euro nell'area di Milazzo e del Parco dei Nebrodi, in… - messina_oggi : Sequestrati a MESSINA beni ed assetti societari, cooperative sociali ed aziende agricolo-faunistiche, locali di pub… - messina_oggi : Sequestrati a MESSINA beni ed assetti societari, cooperative sociali ed aziende agricolo-faunistiche, locali di pub… - messina_oggi : Sequestrati a MESSINA beni ed assetti societari, cooperative sociali ed aziende agricolo-faunistiche, locali di pub… -

e congelati beni e immobili per un valore di 100 milioni di euro, all'imprenditore ... Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione di Tribunale di, su richiesta del ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 16 Dicembre 2021beni ed assetti societari, cooperative sociali ed aziende agricolo - faunistiche, locali di pubblico intrattenimento, hotel, immobili (tra cui numerose ville di ...(LaPresse) Vasta operazione antimafia della polizia di Messina. Finiscono sotto sequestro beni per un totale di 100 milioni di euro: sigilli a società, cooperative, aziende agricole, locali, hotel e ...