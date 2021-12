Merih Demiral, addio alla Juventus condizionato: “All’Atalanta volevo…” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Uno dei nuovi pilastri di un’Atalanta che, silenziosamente, si sta facendo nuovamente largo in Serie A. La Dea di Gian Piero Gasperini, grazie ad un filotto invidiabile di vittorie, si è posizionata al terzo posto della classifica a meno tre dalla vetta del campionato occupata dall’Inter campione in carica. Il difensore turco Merih Demiral, arrivato in estate dalla Juventus, si è intrattenuto in una lunga intervista nella quale ha spiegato il motivo che lo ha indotto ad abbandonare la Vecchia Signora. Le parole di Merih Demiral Ecco le parole di Merih Demiral rilasciate a La Gazzetta dello Sport: Merih, in estate l’hanno cercata molti club?“Avevo diverse offerte e sì, potevo anche andare all’estero. Ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Uno dei nuovi pilastri di un’Atalanta che, silenziosamente, si sta facendo nuovamente largo in Serie A. La Dea di Gian Piero Gasperini, grazie ad un filotto invidiabile di vittorie, si è posizionata al terzo posto della classifica a meno tre dvetta del campionato occupata dall’Inter campione in carica. Il difensore turco, arrivato in estate d, si è intrattenuto in una lunga intervista nella quale ha spiegato il motivo che lo ha indotto ad abbandonare la Vecchia Signora. Le parole diEcco le parole dirilasciate a La Gazzetta dello Sport:, in estate l’hanno cercata molti club?“Avevo diverse offerte e sì, potevo anche andare all’estero. Ma ...

