Mercedes rinuncia al ricorso ma non alla polemica | Max Verstappen campione

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Teamha reso noto che non farà appelloFia contro la decisione dei commissari di gara nel finale del Gp di Abu Dhabi, vinto da Maxsu Lewis Hamilton. Una decisione che ‘blinda’ la conquista del suo primo titolo mondiale per l’olandese della Red Bull. In un comunicatofa anche i complimenti al pilota e al team rivale, dando loro appuntamento in pista la prossima stagione. Il comunicato si apre con una nota: “Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli di fronte a quello a cui avevamo appena assistito. Fa parte del gioco perdere una gara, ma è diverso quando si perde la fiducia nelle corse”. Lasottolinea anche che nell’esito della gara di domenica scorsa “molti, noi compresi, hanno riconosciuto che le cose non si sono svolte nel modo ...