Mercedes, niente appello dopo il Gp di Abu Dhabi: “Ora miglioriamo la solidità delle regole” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Max Verstappen è ufficialmente campione del mondo di Formula 1, oltre ogni possibile appiglio giuridico. La Mercedes ha infatti deciso di non fare appello dopo la folle gara di Abu Dhabi che ha incoronato l’olandese della Red Bull e condannato Lewis Hamilton, che, stando alle indiscrezioni della stampa britannica, aveva informato Toto Wolff di non voler vincere l’ottavo titolo in un’aula di un tribunale. Ed è arrivata la conferma della Mercedes: “Gentili appassionati e comunità di Formula 1. Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli di ciò che avevamo appena visto – si legge nelle prime righe della nota – Certo, fa parte del gioco perdere una gara, ma è qualcosa di diverso quando perdi fiducia nelle corse. Insieme a Lewis, abbiamo riflettuto attentamente su come rispondere agli eventi del ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Max Verstappen è ufficialmente campione del mondo di Formula 1, oltre ogni possibile appiglio giuridico. Laha infatti deciso di non farela folle gara di Abuche ha incoronato l’olandese della Red Bull e condannato Lewis Hamilton, che, stando alle indiscrezioni della stampa britannica, aveva informato Toto Wolff di non voler vincere l’ottavo titolo in un’aula di un tribunale. Ed è arrivata la conferma della: “Gentili appassionati e comunità di Formula 1. Abbiamo lasciato Abuincreduli di ciò che avevamo appena visto – si legge nelle prime righe della nota – Certo, fa parte del gioco perdere una gara, ma è qualcosa di diverso quando perdi fiducia nelle corse. Insieme a Lewis, abbiamo riflettuto attentamente su come rispondere agli eventi del ...

Advertising

sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT F1, niente ricorsi Mercedes: il Mondiale è di Verstappen: La Mercedes ha deciso di non portare… - CalcioFinanza : F1, la Mercedes decide di non fare ricorsi: il Mondiale è di Verstappen - FormulaPassion : #F1: perché la #Mercedes non ha inviato le monoposto al Galà della #FIA - charlvsando : belle parole, niente che non condivido. Ma trovo assurdo che sia SUSIE a parlare e non TOTO o qualche rappresentant… - smngld01 : @giovafilareti Parlo da ferrarista che ha tifato Verstappen. La Mercedes non poteva fermarsi, assolutamente. La Red… -