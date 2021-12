Mentre si parla già di seconda stagione, prepariamoci a salutare il professore di filosofia campione di ascolti. (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gran finale per una delle fiction più amate dagli italiani, Un professore, in onda questa sera alle 21.25 su Rai1. E già si scommette in una seconda stagione per l’insegnante di filosofia che sa giocare con le parole, le metafore e i moti dell’animo. Alessandro Gassmann, vita e carriera guarda le foto Promosso a pieni voti il Dante di Alessandro Gassmann,per la sua passione, i metodi anticonvenzionali e l’essere sempre presente per i suoi alunni. Sorta di Walt Whitman, il poeta che più di tutti ha saputo esprimere l’importanza della ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gran finale per una delle fiction più amate dagli italiani, Un, in onda questa sera alle 21.25 su Rai1. E già si scommette in unaper l’insegnante diche sa giocare con le parole, le metafore e i moti dell’animo. Alessandro Gassmann, vita e carriera guarda le foto Promosso a pieni voti il Dante di Alessandro Gassmann,per la sua passione, i metodi anticonvenzionali e l’essere sempre presente per i suoi alunni. Sorta di Walt Whitman, il poeta che più di tutti ha saputo esprimere l’importanza della ...

