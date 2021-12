Melanzane ripiene | la ricetta pochissimi carboidrati ma tanto buona!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Un’idea fantastica per poter cucinare leè quella di usarle come “contenitore” per un gustoso ripieno di carne macinata e formaggi. E’ unaperfetta se si vuole stare attenti alla linea perché contiene pochi. Credit foto Ecco come prepararle. Ingredienti per fare lePer preparare le, vi serviranno: 400 grammi di carne macinata di manzo (potete sostituirla con la stessa quantità di macinato di pollo, di tacchino ma anche di tonno) 60 ml di acqua 30 ml di passata di pomodoro (circa 6 cucchiai da cucina pieni) 10 grammi di scamorza grattugiata 10 grammi di parmigiano grattugiato 2 cipollotti 2 cucchiai di olio extravergine di oliva 1 melanzana 1 carota uno spicchio d’aglio Q.b. di sale e pepe nero Q.b. di ...