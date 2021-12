Medici San Carlo Nancy a Regione Lazio | se ci tolgono contratto togliete accreditamento

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – “Da quando l’ospedale Sandiè passato, da maggio 2015, alla nuova gestione privata, a noiera stato lasciato ildi lavoro nazionale Aris- Anmirs e anzi si parlava di adeguarlo a quello deidel Servizio sanitario nazionale. In questi giorni abbiamo saputo invece che dall’1 gennaio passeremmo aldi sanità privata Cimop, molti meno soldi quindi e soprattutto meno garanzie. Se penso a tutta la retorica sul valore deiin pandemia, se vuole le faccio vedere la mia busta paga di novembre e le verrà da ridere… E’ appunto solo retorica”. E’ un medico dell’ospedale romano, “da sempre un’eccellenza nella Capitale” come ha voluto sottolineare, a raccontare alla Dire la doccia fredda letta in una missiva del ...