“Me lo chiedono loro…”. Miriana Trevisan, la rivelazione sugli autori del GF Vip. Poi scatta la censura (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non è certo una novità che tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge non corra buon sangue e dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, l’influencer italoamericana è stata consolata dalla maggior parte dei vipponi. Nonostante la feroce lite della scorsa settimana – quando Soleil Sorge le diede della rifatta ”sei tutta di plastica” – Sophie Codegoni ha messo da parte il rancore e ha cercato di sollevare l’umore della ‘nemica’. Non è lo stesso per Miriana Trevisan, che nonostante il momento di sconforto di Soleil Sorge ha continuato a mantenere il suo punto di vista. Nel corso di questi mesi le due si sono attaccate più volte e dopo aver provato a ricucire un rapporto, sono arrivate alla conclusione di non riuscire a trovare un punto d’incontro. GF Vip 6, Miriana Trevisan parla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Non è certo una novità che trae Soleil Sorge non corra buon sangue e dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, l’influencer italoamericana è stata consolata dalla maggior parte dei vipponi. Nonostante la feroce lite della scorsa settimana – quando Soleil Sorge le diede della rifatta ”sei tutta di plastica” – Sophie Codegoni ha messo da parte il rancore e ha cercato di sollevare l’umore della ‘nemica’. Non è lo stesso per, che nonostante il momento di sconforto di Soleil Sorge ha continuato a mantenere il suo punto di vista. Nel corso di questi mesi le due si sono attaccate più volte e dopo aver provato a ricucire un rapporto, sono arrivate alla conclusione di non riuscire a trovare un punto d’incontro. GF Vip 6,parla ...

Advertising

Scazzaturo : Più semplicemente: chi dice che la COVID si può curare e che il vaccino è pericoloso e inutile (tipo @barbarab1974)… - JessicaScotto91 : Vabbè dai mi fanno troppo morire dalle risate,ma cosa hanno stamattina se non ci fossero loro dovrebbero crearli e… - Matteo44109312 : RT @aboubakar_soum: NO Signora @misericordie1 Federazione Puglia! NON alzi dito medio a braccianti e NON dica loro: “fanno bene a stare qui… - nightwalqueer : Infatti. E ci sono anche medici che ostentano la cure di amici sui social ma mandano a cagare gli sconosciuti che c… - bellafigadu : RT @aboubakar_soum: NO Signora @misericordie1 Federazione Puglia! NON alzi dito medio a braccianti e NON dica loro: “fanno bene a stare qui… -

Ultime Notizie dalla rete : chiedono loro… Commercianti chiedono al sindaco più sorveglianza contro i furti La Provincia Pavese