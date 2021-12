Maurizio Costanzo | “Scusi ma lei è vaccinato? la reazione di Costanzo è furiosa

Advertising

salidaparallela : RT @AzzolinaLucia: Ieri sono stata intervistata a @RadioR101 da @Costanzo, un professionista che stimo tantissimo e seguo da sempre. Bella… - UnoNemoNessuno : RT @AzzolinaLucia: Ieri sono stata intervistata a @RadioR101 da @Costanzo, un professionista che stimo tantissimo e seguo da sempre. Bella… - lindaeciao : RT @AzzolinaLucia: Ieri sono stata intervistata a @RadioR101 da @Costanzo, un professionista che stimo tantissimo e seguo da sempre. Bella… - AzzolinaLucia : Ieri sono stata intervistata a @RadioR101 da @Costanzo, un professionista che stimo tantissimo e seguo da sempre. B… - magicamirta : RT @gielisTs: @Giorgiolaporta Sei troppo giovane per ricordartelo. Maurizio Costanzo show. Avvento dell'euro Pensionato si lamentava perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

il Democratico

vs Ugo Mattei/ Video "Non è vaccinato? Vive una vita d'inferno..." ORARIO DIRETTA E COME INVIARE LE DOMANDE Assieme all'ex Capo della Protezione Civile Bertolaso , partecipano per ...Leggi anche - >>> Maria De Filippi e la cucina, l'ha spifferato Sabrina Ferilli: il 'segreto' curioso Fu l'incontrò cona darle l'opportunità di mettersi in gioco in tv e, a partire dal debutto come padrona di casa di Amici (nella versione originale di talk dedicato ai giovani), è arrivata a ...Spettacoli e Cultura - Stiamo parlando de La pupa e il secchione e viceversa . Ma cosa c'è di vero in questa notizia? Federica Panicucci lascia Mattino 5 per un altro programma? Il programma in ...Maurizio Costanzo è un giornalista che non ha mai peli sulla lingua, diretto e schietto e anche per questo piace tantissimo. Ieri è stato ospite da Giovanni Floris a DiMartedì, programma che va in ond ...