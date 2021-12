Mattia Piccoli | il bambino che cura il papà con l’Alzheimer nominato Alfiere della Repubblica | VIDEO

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Si chiama, ha appena 12 anni ma quello che ha fatto ogni giorno per suo padre è superiore alle responsabilità che si prendono molti adulti. Questosi è presodelche soffre di Alzheimer precoce e per questo motivo è statodal presidente Sergio Mattarella: ilcheilconha 12 anni e vive a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Da quando faceva la prima elementare ha ...

A soli 12 anni, è stato nominato Alfiere della Repubblica: per anni ha assistito il padre affetto da Alzheimer precoce. Argomenti trattati nominato Alfiere della Repubblica: con il ... Laura Berlinghieri per 'La Stampa' paolo malato di alzheimer e la sua famiglia 9 Quando gli è stato detto del riconoscimento, per prima cosa ha chiesto alla mamma che cosa fosse un 'alfiere'. Poi, con tutta la tenerezza di ...