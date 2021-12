Mattia, il 12enne che accudisce il padre con Alzheimer proclamato alfiere della Repubblica (Di giovedì 16 dicembre 2021) stato premiato con l'attestato di alfiere della Repubblica a 12 anni Mattia Piccoli , di Concordia Sagittario (Venezia) , per aver aiutato il padre che è stato colpito a 40 anni da Alzheimer precoce. ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 16 dicembre 2021) stato premiato con l'attestato dia 12 anniPiccoli , di Concordia Sagittario (Venezia) , per aver aiutato ilche è stato colpito a 40 anni daprecoce. ...

Advertising

Uaranger : RT @fanpage: Mattia, un esempio per tutti - Sulserio1 : RT @fanpage: Mattia, un esempio per tutti - pameladiverona : RT @fanpage: Mattia, un esempio per tutti - Marilenapas : RT @fanpage: Mattia, un esempio per tutti - cesarebrogi1 : RT @saveriolakadima: #Mattarella nomina Alfiere della Repubblica un 12enne per essersi preso cura del padre affetto da #Alzheimer con quest… -