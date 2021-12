Mattarella saluta Papa Francesco a termine del suo mandato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un lungo incontro (40 minuti di colloquio) tra Papa Francesco e il Presidente uscente Mattarella Mattarella e Papa Francesco ruoli diversi ma visioni simili Mattarella e Papa Francesco si sono ritrovati su vari punti. La questione dei migranti, il ruolo del Mediterraneo, la visione dell’Europa, la crisi economica, la denatalità, la lotta alla corruzione, i vaccini ai paesi poveri. Tra i grandi temi condivisi c’è n’è uno che ha accentuato la similitudine tra i due: la gestione della pandemia e l’orizzonte di riferimento post-covid. Sia il Papa che Mattarella hanno cercato di dare una immagine di compattezza. Nessuno si salva da solo Ha detto il Papa, ricordando che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un lungo incontro (40 minuti di colloquio) trae il Presidente uscenteruoli diversi ma visioni similisi sono ritrovati su vari punti. La questione dei migranti, il ruolo del Mediterraneo, la visione dell’Europa, la crisi economica, la denatalità, la lotta alla corruzione, i vaccini ai paesi poveri. Tra i grandi temi condivisi c’è n’è uno che ha accentuato la similitudine tra i due: la gestione della pandemia e l’orizzonte di riferimento post-covid. Sia ilchehanno cercato di dare una immagine di compattezza. Nessuno si salva da solo Ha detto il, ricordando che ...

