Mattarella da Papa Francesco per l’ultima visita da Capo di Stato

(Di giovedì 16 dicembre 2021) In Vaticano un incontro cordiale ma dai forti contenuti quello trae il Presidente della Repubblica Sergio, indi congedo al termine del settennato trascorso al Quirinale. Quarantacinque minuti di colloquio privato nello studio del Pontefice, in cui si è parlato della situazione sociale dell'Italia, alle prese con i problemi della pandemia e del calo demografico, ma anche di temi internazionali, con speciale attenzione all'Africa, alle migrazioni e ai valori della democrazia in Europa.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/12/-da--per-l-ultima--da--di-20211216 video 14345517-1.mp4"/videoPer ...

Sergioè andato in Vaticano daFrancesco per la sua "visita di congedo". Poi, nel pomeriggio, davanti al Corpo diplomatico, ha porto "un saluto di fine anno" che "è anche l'occasione ...L'auspicio 'è per un 2022 che consenta ai nostri popoli di far tesoro delle lezioni che abbiamo appreso in questi due anni, per un miglior futuro' Vedi Anche SergioincontraFrancesco ...Sergio Mattarella si è recato oggi in visita al corpo diplomatico e ha definito l’occasione un “commiato”, lasciando poco margine ...Il capo dello Stato si congeda con il Papa e poi con le cancellerie estere allontanando definitivamente l'idea di una rielezione ...