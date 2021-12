MasterChef Italia 11 da stasera su Sky Uno e NOW: le anticipazioni (Di giovedì 16 dicembre 2021) stasera su Sky Uno e NOW, alle 21:15, prende il via MasterChef Italia 11, la nuova stagione del cooking show più amato della TV: le anticipazioni. Il giorno tanto atteso è arrivato: stasera su Sky Uno e in streaming su NOW prende il via MasterChef Italia 11. Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy riaccende i propri ambitissimi fornelli con l'obiettivo di individuare - tra le migliaia di persone che si sono presentate ai casting - il miglior chef amatoriale d'Italia, il titolo che al termine della precedente edizione è andato a Francesco Aquila. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ritornano nelle cucine di MasterChef Italia e si preparano a formare la Masterclass. Anche quest'anno ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021)su Sky Uno e NOW, alle 21:15, prende il via11, la nuova stagione del cooking show più amato della TV: le. Il giorno tanto atteso è arrivato:su Sky Uno e in streaming su NOW prende il via11. Il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy riaccende i propri ambitissimi fornelli con l'obiettivo di individuare - tra le migliaia di persone che si sono presentate ai casting - il miglior chef amatoriale d', il titolo che al termine della precedente edizione è andato a Francesco Aquila. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ritornano nelle cucine die si preparano a formare la Masterclass. Anche quest'anno ...

