Advertising

infoitcultura : Massimo Gramellini al veleno contro Cartabellotta per il tweet su Povia, il medico gli risponde e lo asfalta - franconemarisa : Il principe e i poveri | Il Caffè di Massimo Gramellini - franconemarisa : Papà ha l’Alzheimer | Il Caffè di Massimo Gramellini - Carioca80930840 : Papà ha l’Alzheimer | Il Caffè di Massimo Gramellini - BaritaliaNews : Massimo Gramellini al veleno contro Cartabellotta per il tweet su Povia, il medico gli risponde e lo asfalta -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Gramellini

RAI - Radiotelevisione Italiana

di- 16 dicembre 2021 Fa freddo e per scaldarsi tornano le risse tv, quelle dove non si parla più di tre alla volta, per citare la buonanima di Aldo Biscardi (quanto si sarebbe ...... tra cui quella di. Ma, facciamo un po' di chiarezza. Nino Cartabellotta commenta la positività di Povia e finisce al centro della polemica Nino Cartabellotta , presidente della ...Nello specifico il medico ha risposto su Twitter condividendo le parole di Gramellini e precisando “Nessuna versione strafottente trasformata per l’occasione: solo il testo originale di Povia di cui n ...Andrà in onda in prima serata il 17 dicembre alle 21,25 su Rai Tre il documentario 'Sergio Marchionne' che, per la prima volta, ricostruisce la vita dell'uomo che ha rivoluzionato l'azienda più import ...