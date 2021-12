Marotta chiude un’altra trattativa | rinnovo di contratto vicino!

(Di giovedì 16 dicembre 2021) L’amministratore delegato dell’Inter Beppeè al lavoro sul fronte rinnovi di. In fase di chiusura c’è il prolungamento di un difensore nerazzurro. Si tratta dell’ex Hellas Verona Federico Dimarco. Dimarco, Inter,I dettagli Oggi intorno alle 12.30, il procuratore di Dimarco ovvero Beppe Riso, è stato avvistato fuori dalla sede dell’Inter. Probabile un incontro con la dirigenza nerazzurra per definire ildel suo assistito fino al 2026. LEGGI ANCHE: Inter, per un punto fermo si allungano i tempi di recupero LEGGI ANCHE: Novità Eriksen-Inter: è arrivata la decisione finale!

Marotta chiude

