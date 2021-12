Maria De Filippi commenta la scorrettezza di Ciprian e Andrea Nicole: “Ci sono rimasta male” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato duramente (forse fin troppo) Andrea Nicole e Ciprian per la loro scorrettezza. Se i due opinionisti storici di Uomini e Donne non hanno risparmiato attacchi feroci all’ex tronista, la padrona di casa è stata decisamente più pacata. Maria De Filippi non ha nascosto la sua delusione, ma allo stesso tempo ha tranquillizzato Andrea. “Se ci sono rimasta male di quello che è successo? Queste cose possono capitare, puoi anche dire alla redazione non lo caccio, ma lo tengo. Tutto qua capisci? Ci rimango male soltanto di questo. Su Ciprian io penso che tu abbia fatto una cosa non bella per lei, hai scelto in modo egoista di ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno attaccato duramente (forse fin troppo)per la loro. Se i due opinionisti storici di Uomini e Donne non hanno risparmiato attacchi feroci all’ex tronista, la padrona di casa è stata decisamente più pacata.Denon ha nascosto la sua delusione, ma allo stesso tempo ha tranquillizzato. “Se cidi quello che è successo? Queste cose poscapitare, puoi anche dire alla redazione non lo caccio, ma lo tengo. Tutto qua capisci? Ci rimangosoltanto di questo. Suio penso che tu abbia fatto una cosa non bella per lei, hai scelto in modo egoista di ...

