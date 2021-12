Marchetti: “Manolas, visite mediche all’Olympiacos fatte stamattina e Boga…” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Marchetti: “Manolas, visite mediche all’Olympiacos fatte stamattina. Boga andrà all’Atalanta” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista “Il futuro di Insigne? Al momento non non si è promesso sposo a nessuno per cui c’è tempo per fare l’offerta giusta per tenerlo, ma questa offerta che scalda il cuore di Insigne al momento non c’è. Pisacane ha fatto capire che il calciatore non è soddisfatto dell’offerta del Napoli che è inferiore al salario percepito adesso dal calciatore. Boga credo che andrà all’Atalanta, ma il Napoli si sta guardando intorno avendo Insigne in scadenza. Il calcio esaspera perché girano tanti soldi. Ci sono ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 16 dicembre 2021): “. Boga andrà all’Atalanta” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luca, giornalista “Il futuro di Insigne? Al momento non non si è promesso sposo a nessuno per cui c’è tempo per fare l’offerta giusta per tenerlo, ma questa offerta che scalda il cuore di Insigne al momento non c’è. Pisacane ha fatto capire che il calciatore non è soddisfatto dell’offerta del Napoli che è inferiore al salario percepito adesso dal calciatore. Boga credo che andrà all’Atalanta, ma il Napoli si sta guardando intorno avendo Insigne in scadenza. Il calcio esaspera perché girano tanti soldi. Ci sono ...

