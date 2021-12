Maradona, andra' all'asta la casa che regalo' ai genitori all'arrivo al Boca Jr (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le immagini della casa che Maradona regalo' ai suoi genitori appena arrivato al Boca Juniors e che sara' messa all'asta, oltre a due auto Bmw e un appartamento sulla costa argentina. Il ricavato andra'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le immagini dellache' ai suoiappena arrivato alJuniors e che sara' messa all', oltre a due auto Bmw e un appartamento sulla costa argentina. Il ricavato'...

Advertising

cn1926it : #Zielinski, sintomi di una bronchite: andrà valutato con il passare dei giorni - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: ADL: 'Col Leicester c'erano problemi, ma che partita! Registriamo una serie sul Napoli, ecco quando andrà in onda. Su Mara… - tuttonapoli : ADL: 'Col Leicester c'erano problemi, ma che partita! Registriamo una serie sul Napoli, ecco quando andrà in onda.… - MaQualeFrizione : Oggi al Maradona andrà in scena la definitiva consacrazione del fenomeno con la 33. -