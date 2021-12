Manovra | 150 milioni per turismo e spettacolo | nel 2022 altri sostegni per i danni del lockdown

Advertising

apicella57 : RT @attipensa: @CottarelliCPI @fabri_madesimo Disse colui che guadagna 150.000 euro l'anno, al quale la manovra, grazie a Meloni,Salvini,Re… - attipensa : @CottarelliCPI @fabri_madesimo Disse colui che guadagna 150.000 euro l'anno, al quale la manovra, grazie a Meloni,S… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra 150

Il Messaggero

... in merito alladi bilancio appena votata dall'Aula, dopo l'annuncio dei 430mila euro ....000 euro per la realizzazione del parcheggio via Cattaneo/via Crippa e del nuovo parco giochi ...... contenimento e riduzione delle spese di funzionamento: sono questi i punti salienti della...milioni di euro per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico; 60 milioni ...A Fontana di Trevi e nelle vie del centro la folla delle scorse settimane si è dileguata. Le comitive di turisti stranieri a poco a poco stanno scomparendo. Gli operatori del ...Milano, 16 dic. (Adnkronos) – Nessun aumento della pressione fiscale e mantenimento delle agevolazioni fiscali esistenti, nessun ...