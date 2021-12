Mangione Cgie | cruciale concertazione per italiani all' estero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mangione Cgie

Tiscali.it

... affermalanciando una sfida per il futuro. 'La cosa fondamentale che deve uscire da questa IV plenaria della Conferenza Stato, Regioni Province autonome eche serve a indicare al ...È poi intervenuta Silvana, decana delnonché attuale vicepresidente per i Paesi Anglofoni, che ha parlato delle sue emozioni del 1991, durante la prima riunione del, che è "...Roma, 16 dic. (askanews) - Silvana Mangione, vicesegretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all Estero per i Paesi ...Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha convocato la IV plenaria conferenza permanente del CGIE, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. La conferenza si terrà a Roma, nell ...