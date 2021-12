Manchester United, rinviato il match con il Brighton: “Non avevamo altra scelta” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Covid-19 sta condizionando il proseguo della Premier League 2021/2022, tant’è che nelle ultime ore sono state rinviate diverse partite a causa dei numerosi casi di positività. Tra i match posticipati c’è anche la sfida tra Manchester United e Brighton, in programma per sabato 18 dicembre. I Red Devils, attraverso un comunicato, ha spiegato come il rinvio fosse l’unica soluzione possibile: “La salute dei giocatori e dei nostri dipendenti è la nostra priorità. Visto il numero di giocatori e lavoratori contagiati e isolati, il club non ha altra scelta che chiedere il rinvio della partita. La Premier League ha dato il via libera”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Covid-19 sta condizionando il proseguo della Premier League 2021/2022, tant’è che nelle ultime ore sono state rinviate diverse partite a causa dei numerosi casi di positività. Tra iposticipati c’è anche la sfida tra, in programma per sabato 18 dicembre. I Red Devils, attraverso un comunicato, ha spiegato come il rinvio fosse l’unica soluzione possibile: “La salute dei giocatori e dei nostri dipendenti è la nostra priorità. Visto il numero di giocatori e lavoratori contagiati e isolati, il club non hache chiedere il rinvio della partita. La Premier League ha dato il via libera”. SportFace.

