Manchester United Brighton, gara rinviata causa Covid: il comunicato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Manchester United, con un comunicato, ha confermato il rinvio del match di campionato con il Brighton a causa di un focolaio Covid Manchester United-Brighton, in programma nel fine settimana, è stata rinviata a data da destinarsi causa Covid. La conferma dal sito ufficiale dei Red Devils. DICHIARAZIONI – «Il Manchester United può confermare che il nostro incontro di Premier League contro Brighton & Hove Albion, in programma sabato 18 dicembre alle 12:30 GMT, è stato posticipato e verrà riprogrammato a tempo debito. La salute dei giocatori e dello staff è la nostra priorità. Dato il numero di giocatori e personale di ...

