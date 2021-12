Maltrattamenti in un allevamento di galline: quattro indagati dopo la nostra inchiesta sotto copertura (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un nostro investigatore ha lavorato sotto copertura in un allevamento di galline per la produzione di uova a Musile di Piave (VE), documentando diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, possibile frode in commercio e ipotesi di falso materiale, oltre a terribili crudeltà nei confronti degli animali. L’allevamento è composto da tre capannoni adiacenti fra loro, due adibiti all’allevamento in gabbia e uno a terra, per un totale di 60.000 galline allevate. Mentre il nostro infiltrato si trovava ancora sotto copertura nell’allevamento, abbiamo allertato i Nuclei dell’Ispettorato del Lavoro riguardo alla mancanza di contratto di lavoro per la maggior parte dei lavoratori e il mancato rispetto dei protocolli di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un nostro investigatore ha lavoratoin undiper la produzione di uova a Musile di Piave (VE), documentando diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, possibile frode in commercio e ipotesi di falso materiale, oltre a terribili crudeltà nei confronti degli animali. L’è composto da tre capannoni adiacenti fra loro, due adibiti all’in gabbia e uno a terra, per un totale di 60.000allevate. Mentre il nostro infiltrato si trovava ancoranell’, abbiamo allertato i Nuclei dell’Ispettorato del Lavoro riguardo alla mancanza di contratto di lavoro per la maggior parte dei lavoratori e il mancato rispetto dei protocolli di ...

