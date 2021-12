Malang Sarr proposto al Napoli, il Chelsea apre alla cessione. Gli azzurri pongono una condizione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Malang Sarr offerto al Napoli. Il Chesea apre alla cessione. Gli azzurri pongono una condizione. Sul difensore anche l’Inter e il Milan. L’agente di Sarr è Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku (grande amico di Sarr) e che nelle ultime tre annate ha stretto rapporti molto intensi con alcuni importanti club di serie A. Malang Sarr proposto AL Napoli Il giovane difensore Malang Sarr (ora al Chelsea) potrebbe sostituire Manolas passato in queste ore all’Olympiacos. Nato 22 anni fa a Nizza, Sarr ha mosso i primi passi proprio nelle file del club rossonero per poi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 dicembre 2021)offerto al. Il Chesea. Gliuna. Sul difensore anche l’Inter e il Milan. L’agente diè Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku (grande amico di) e che nelle ultime tre annate ha stretto rapporti molto intensi con alcuni importanti club di serie A.ALIl giovane difensore(ora al) potrebbe sostituire Manolas passato in queste ore all’Olympiacos. Nato 22 anni fa a Nizza,ha mosso i primi passi proprio nelle file del club rossonero per poi ...

