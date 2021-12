Makoto Shinkai annuncia il suo nuovo film | Suzume no Tojimari

(Di giovedì 16 dicembre 2021), regista di Your Name, 5 cm al secondo, Weathering with You, hato di essere al lavoro su und’animazione. Si intitoleràno( le porte chiuse di) ed è prevista l’uscita nelle sale giapponesi nell’autunno del 2022. A differenza di Your Name e Weathering with You, nessun titolo inglese ufficiale pernoè stato dato all’annuncio del. Sappiamo però chesarà proprio la protagonista della storia. Il, prodotto da CoMix Waves e Story Inc. e distribuito da Toho, sarà diretto e scritto da, mentre il character design è stato affidato a Masayoshi ...

