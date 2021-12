Mafia, sequestrati beni per 100 milioni di euro nel Messinese (Di giovedì 16 dicembre 2021) commenta sequestrati beni per un valore di 100 milioni di euro all'imprenditore Messinese Giuseppe Busacca, che ha costruito un impero economico che ruota attorno alle cooperative di assistenza ad ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) commentaper un valore di 100diall'imprenditoreGiuseppe Busacca, che ha costruito un impero economico che ruota attorno alle cooperative di assistenza ad ...

Advertising

italiaserait : Mafia, sequestrati beni per 100 milioni di euro nel Messinese - fisco24_info : Mafia, sequestrati beni per 100 milioni di euro nel Messinese: Colpiti dal sequestro beni e assetti societari, coop… - StraNotizie : Mafia, sequestrati beni per 100 milioni di euro nel Messinese - lifestyleblogit : Mafia, sequestrati beni per 100 milioni di euro nel Messinese - - IlFattoNisseno : Sicilia, mafia: maxi blitz Polizia, sequestrati beni per 100 milioni di euro -