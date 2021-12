Mafia, sequestrati beni per 100 milioni di euro nel Messinese (Di giovedì 16 dicembre 2021) Maxi sequestro da 100 milioni di euro nell’ambito di una operazione della Polizia di Stato e della Direzione distrettuale antiMafia di Messina. La Divisione anticrimine della Questura della città dello Stretto e il Servizio centrale anticrimine con il blitz ‘Hera’ hanno eseguito un provvedimento emesso, ai sensi della normativa antiMafia, su proposta del procuratore e del questore di Messina. Colpiti dal sequestro beni e assetti societari, cooperative sociali e aziende agricolo-faunistiche, locali di pubblico intrattenimento, hotel, immobili (tra cui numerose ville di consistente valore) nell’area di Milazzo e dei Nebrodi. Congelate anche somme di denaro in Paesi esteri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021) Maxi sequestro da 100dinell’ambito di una operazione della Polizia di Stato e della Direzione distrettuale antidi Messina. La Divisione anticrimine della Questura della città dello Stretto e il Servizio centrale anticrimine con il blitz ‘Hera’ hanno eseguito un provvedimento emesso, ai sensi della normativa anti, su proposta del procuratore e del questore di Messina. Colpiti dal sequestroe assetti societari, cooperative sociali e aziende agricolo-faunistiche, locali di pubblico intrattenimento, hotel, immobili (tra cui numerose ville di consistente valore) nell’area di Milazzo e dei Nebrodi. Congelate anche somme di denaro in Paesi esteri. L'articolo proviene da Italia Sera.

