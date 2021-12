Mafia in Toscana: situazione preoccupante, il rapporto della Scuola Normale Superiore di Pisa (Di giovedì 16 dicembre 2021) In Toscana le organizzazioni criminali hanno un interesse specifico ad investire nei settori immobiliare, alberghiero, della ristorazione e delle costruzioni e l’economia sommersa costituisce il principale canale di infiltrazione criminale da parte delle mafie. Le segnalazioni sospette di riciclaggio sono aumentate del 200%, superando le 20.000 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Inle organizzazioni criminali hanno un interesse specifico ad investire nei settori immobiliare, alberghiero,ristorazione e delle costruzioni e l’economia sommersa costituisce il principale canale di infiltrazione criminale da parte delle mafie. Le segnalazioni sospette di riciclaggio sono aumentate del 200%, superando le 20.000 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Mafia in Toscana: situazione preoccupante, il rapporto della Scuola Normale Superiore di Pisa - zazoomblog : Mafia la Toscana luogo privilegiato per la malavita. Domina la camorra - #Mafia #Toscana #luogo #privilegiato - sictwit : RT @corrierefirenze: La ha rivelato il quinto rapporto sulle infiltrazioni criminali in Toscana redatto dalla Normale di Pisa e relativo al… - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: La ha rivelato il quinto rapporto sulle infiltrazioni criminali in Toscana redatto dalla Normale di Pisa e relativo al… - corrierefirenze : La ha rivelato il quinto rapporto sulle infiltrazioni criminali in Toscana redatto dalla Normale di Pisa e relativo… -