Madre bambina vaccinata per Covid, credo nella medicina (Di giovedì 16 dicembre 2021) "credo nella medicina. Non c'è scelta diversa": a dirlo è Silvia, la mamma di Matilde, uno dei primi bambini vaccinati per il Covid presso il punto di somministrazione allestito all'Azienda ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) ". Non c'è scelta diversa": a dirlo è Silvia, la mamma di Matilde, uno dei primi bambini vaccinati per ilpresso il punto di somministrazione allestito all'Azienda ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato trovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni travolta ieri dalla corrente del fiume Dragogna, al c… - Agenzia_Ansa : Una bambina di 10 anni di nazionalità turca è stata trascinata via dalla corrente del fiume Dragogna in piena, al c… - itzawin_win : tw // stupro ieri mattina stavo tornando a casa da scuola e sento una bambina disperatamente urlare, sperando di… - vikiluda : @Pidgeon70 @Morbilla_ inizia da La bambina che amava Tom Gordon ...ha fatto amare Stephen King anche a mia madre ! - lunebleux : @g0thyuno TI PREGO STAVO MORENDO in pratica lui vive in thailandia mentre io e mia madre in italia (quindi è riusc… -