Macron ha fatto fuori Sassoli e Letta Retroscena | terremoto Ue | Salta anche Ursula

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha rinunciato alla presidenza-bis del Parlamento europeo, David. In realtà, sostiene Tino Oldani su Italia Oggi, l'italiano è stato "" da Emmanuel. Dietro al "sacrificio personale" dell'europarlamentare Pd "per non incrinare la maggioranza" infatti ci sarebbe una sonora bocciatura da parte del presidente francese. Bocciatoe bocciatoEnrico, il suo più grande sponsor. "È l'ennesima dimostrazione - scrive Italia Oggi - dello scarso peso dell'Italia nei negoziati europei per gli incarichi di vertice, dove il nome taumaturgico di Mario Draghi, tecnico non schierato, non è spendibile da nessun partito italiano come proprio rappresentante". Al posto diarriverà un ...