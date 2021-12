“Ma come fa Manuel con Lulù?”. GF Vip, pesantissimo: dopo gli ultimi fatti nella casa succede di tutto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra le storie d’amore più travagliate del Grande Fratello Vip ce n’è una che sta appassionando moltissimo il pubblico. Parliamo della relazione, nata tra le mura della casa più spiata d’Italia, tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo. I due inquilini hanno dato vita ad un tira e molla davvero ‘esagerato’. Che in una coppia ci possano essere contrasti è pacifico, ma il pubblico è rimasto davvero interdetto di fronte a quanto avvenuto nelle ultime settimane. Adesso anche Maria Monsé si dice poco convinta che tra i due sia amore vero. Ma andiamo con ordine. dopo una prima fase iniziale di innamoramento, baci, effusioni, il triestino sembrava aver preso una decisione definitiva. Lulù non era la persona che faceva al caso suo. In più di un’occasione l’ex nuotatore si è espresso in termini durissimi contro la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tra le storie d’amore più travagliate del Grande Fratello Vip ce n’è una che sta appassionando moltissimo il pubblico. Parliamo della relazione, nata tra le mura dellapiù spiata d’Italia, tra Lucrezia Selassié eBortuzzo. I due inquilini hanno dato vita ad un tira e molla davvero ‘esagerato’. Che in una coppia ci possano essere contrasti è pacifico, ma il pubblico è rimasto davvero interdetto di fronte a quanto avvenuto nelle ultime settimane. Adesso anche Maria Monsé si dice poco convinta che tra i due sia amore vero. Ma andiamo con ordine.una prima fase iniziale di innamoramento, baci, effusioni, il triestino sembrava aver preso una decisione definitiva.non era la persona che faceva al caso suo. In più di un’occasione l’ex nuotatore si è espresso in termini durissimi contro la ...

