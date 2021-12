M5S: Ricciardi, 'non insanabile frattura con Di Battista' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non ritengo insanabile la frattura con Di Battista. Se mi siedo con Alessandro al tavolo e parliamo di politica, condividiamo il 90% delle cose. Non vedo perché il restante 10 debba causare una frattura insanabile". Così Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del M5S, in un'anteprima dell'intervista pubblicata sul nuovo numero di The Post Internazionale - Tpi. "Ci stiamo rinnovando sotto la guida di Giuseppe Conte. Ora il nostro impegno si focalizzerà soprattutto nel radicamento territoriale. Ho fatto per cinque anni il consigliere comunale a Massa: da sempre ci veniva fatta questa richiesta dai nostri iscritti. Oggi finalmente abbiamo persone che si occuperanno di struttura sui territori, formazione, raccolta di progetti della società civile", ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Non ritengolacon Di. Se mi siedo con Alessandro al tavolo e parliamo di politica, condividiamo il 90% delle cose. Non vedo perché il restante 10 debba causare una". Così Riccardo, deputato e vicepresidente del M5S, in un'anteprima dell'intervista pubblicata sul nuovo numero di The Post Internazionale - Tpi. "Ci stiamo rinnovando sotto la guida di Giuseppe Conte. Ora il nostro impegno si focalizzerà soprattutto nel radicamento territoriale. Ho fatto per cinque anni il consigliere comunale a Massa: da sempre ci veniva fatta questa richiesta dai nostri iscritti. Oggi finalmente abbiamo persone che si occuperanno di struttura sui territori, formazione, raccolta di progetti della società civile", ...

