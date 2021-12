Luna Rossa iscritta alla America’s Cup 2024! “We are back New Zealand ha accettato la sfida” | l’annuncio ufficiale

(Di giovedì 16 dicembre 2021)si è ufficialmenteCup 2024. Il sodalizio italiano sarà in acqua per la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Dopo aver perso contro Team Newper 7-3 nel match race dello scorso marzo, l’equipaggio tricolore andrà a caccia dell’agognata Vecchia Brocca. La flotta del patron Patrizio Bertelli ci riproverà per la sesta volta nella storia, con l’auspicio che sia il tentativo buono. La comunicazione arriva direttamente dai canali di, dopo che un paio di settimane fa era stato lo skipper Max Sirena a parlarne pubblicamente. Questo il messaggio: “Il Royal NewYacht Squadron haformalmente ladel Circolo ...

... la moglie Hailey suo +1 prima in una vacanza ai tropici e poi in questi giorni didi miele ... si baciano nell'iconica cabinae si fanno coccolare dall'iconica e magica atmosfera ...New Zealand , Ineos , il grande ritorno di Alinghi e ufficialmente, da stamattina, anche. La 37° edizione dell'America's Cup deve ancora trovare la propria sede e i confini regolamentari, ma ciò che è certo è che anche il team di Patrizio Bertelli sarà in acqua per la sesta ...Luna Rossa si è ufficialmente iscritta alla America's Cup 2024. Il sodalizio italiano sarà in acqua per la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Dopo aver perso contro Tea ...La notizia adesso è ufficiale: Luna Rossa Prada Pirelli sarà all'America's Cup 37. Ecco i team che al momento prenderanno parte all'evento ...