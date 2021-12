L’Ue mette al bando gli inchiostri colorati: da gennaio tatuaggi solo in bianco e nero (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bruxelles – Da gennaio 2022, tatuaggi solo in bianco e nero. Entra in vigore il nuovo regolamento Ue che vieta i tatuaggi con colori a rischio. “Non potremo svolgere pienamente la nostra attività, perché di fatto saranno consentiti soltanto il bianco e il nero”, dice il presidente dell’AssociazioneTatuatori.it Ugo Eliseo Giuseppin. “Una questione annosa – la definisce – di cui si iniziò a parlare nel 2013 e che, in tutto questo tempo, non si è riusciti a rendere né chiara e né semplice. Una norma, oltretutto, lacunosa, a differenza della precedente (ResAP(2008)1), perché non impone più che nell’etichetta dei pigmenti sia indicato che il prodotto è sterile e la sua scadenza”. “Esiste inoltre una questione interpretativa – dice ancora Giuseppin – Se non ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021) Bruxelles – Da2022,in. Entra in vigore il nuovo regolamento Ue che vieta icon colori a rischio. “Non potremo svolgere pienamente la nostra attività, perché di fatto saranno consentiti soltanto ile il”, dice il presidente dell’AssociazioneTatuatori.it Ugo Eliseo Giuseppin. “Una questione annosa – la definisce – di cui si iniziò a parlare nel 2013 e che, in tutto questo tempo, non si è riusciti a rendere né chiara e né semplice. Una norma, oltretutto, lacunosa, a differenza della precedente (ResAP(2008)1), perché non impone più che nell’etichetta dei pigmenti sia indicato che il prodotto è sterile e la sua scadenza”. “Esiste inoltre una questione interpretativa – dice ancora Giuseppin – Se non ...

