Luciano Inail | Bando Isi importante perché prevenzione fondamentale per Paese

Roma, 16 dic. (Adnkronos/Labitalia) - "Il miglioramento della prevenzione è una cosa fondamentale in questo Paese". A dirlo il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail Giovanni Luciano. "Abbiamo registrato - dice - una richiesta molto più alta dei fondi messi a disposizione; l'Inail ha già raddoppiato i fondi però per l'applicazione della normativa i modelli di gestione dovrebbero essere finanziati non solo dall'Istituto".

